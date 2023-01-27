Dr. Mehmet Erdoğan: 'Safir saç ekimi hızlı ve etkili bir yöntem'

Saç ekimi konusunda uluslararası üne sahip olan Dr. Mehmet Erdoğan, “Safir saç ekimi diğer saç ekimi tekniklerine kıyasla daha hızlı bir yöntem. Hızlı ve etkili sonuç isteyen hastalarımıza bu yöntemi uyguluyoruz” diyor.

Smile Hair Clinic’in kurucu ortağı saç ekim cerrahı Dr. Mehmet Erdoğan, saç ekimi konusunda en çok merak edilen tekniklerden safir saç ekimine dair merak edilenleri anlattı. Erdoğan, FUE saç ekimi tekniklerinden biri olan safir saç ekimini diğer yöntemlerden ayıran en önemli özelliğin doğal safir taşından elde edilen ve cilt dokusuna herhangi bir zararı olmayan safir uçlu kalem olduğuna vurgu yaptı.

İyileşme hızlı gerçekleşiyor

Safir uçlu kalem yardımı ile nakil yapılacak bölgeye yuvalar açtıklarını belirten Dr. Mehmet Erdoğan, “0.6-0.8 mm uçlarında mikromotorlar kullanılarak açılan kanallar çok daha küçük ve pürüzsüz olduğu için diğer saç ekimi tekniklerine kıyasla daha az hızlı sonuçlar elde ediyoruz. Ayrıca kanama daha az olduğu için iyileşme de daha hızlı gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

Doğal görünüm sunuyor

Bugüne dek 4 binin üzerinde operasyona imza atan Dr. Mehmet Erdoğan, başarı oranının çok yüksek olduğu teknikte kullanılan malzemelerin kişiye özel tek kullanımlık olmasına dikkat çekti. Operasyon sonrası kişinin enfeksiyon kapma riskini azaltan uygulama sayesinde doğal bir görünüm yakalanabildiğini söyleyen Dr. Erdoğan, "Operasyon sırasında ve sonrasında hastalara konfor sağlayan aynı zamanda görüntü açısından insanları tatmin eden bu teknik gönül rahatlığıyla tercih edilebilir" diye konuştu.