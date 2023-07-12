Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu: 'Dünyadaki estetik cerrahi teknolojisinin gerisine düşmemeliyiz'

Türkiye’nin saygın Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, sağlık sektöründe estetik cerrahi alanının hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, Türkiye’nin bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Dr. Diyarbakırlıoğlu, dünya genelinde estetik cerrahi teknolojilerinin hızla geliştiğini belirterek, Türkiye’nin de bu hızlı teknik gelişmelere ayak uydurması gerektiğini ve teknolojiyi yakından takip ederek estetik ihtiyacı olan hastalara katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Sağlık sektörünün Türkiye’de bile on milyar dolarları geçen bir ciroya ulaştığını söyleyen Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, bu alanda hızlı bir büyüme olduğunu ve Türkiye’nin sağlık turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Ancak, dünya genelinde estetik cerrahi teknolojilerinin hızla ilerlediğine dikkat çeken Dr. Diyarbakırlıoğlu, Türkiye’nin bu gelişmelere uzak kalmaması gerektiğini vurguladı.

Teknolojinin sağlık sektörüne getirdiği yeniliklerin hem hastalıkların estetik ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli bir rol oynadığını hem de bu durumun maliyetleri azalttığını ifade eden Dr. Diyarbakırlıoğlu, “Türkiye’nin de teknolojiye yatırım yaparak bu avantajlardan yararlanabilir. Estetik cerrahi teknolojilerinin takip edilmesi, yeni tedavi yöntemlerinin uygulanması ve teknolojinin sağladığı avantajların değerlendirilmesiyle Türkiye’nin sağlık sektöründe daha da ileriye gidebilecek. Ülkenin dünya genelinde daha da saygın bir sağlık merkezi haline gelmesi için adımlar atılması gerekiyor” dedi.

Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, estetik cerrahi alanının Türkiye’de önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu ve teknolojiyi yakından takip ederek bu potansiyeli değerlendirmenin gerekliliği ifade ederek, Sağlık sektöründeki gelişmelerin hastaların tedavi imkanlarını artırmasının yanı sıra maliyetleri de düşürebileceğine dikkat çekti. Dr. Diyarbakırlıoğlu, Türkiye’nin estetik cerrahi teknolojileri konusunda geri kalmaması ve dünya genelinde rekabet edebilmesi için adımlar atması gerektiğini vurguladı.