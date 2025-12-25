Dr. Mustafa Emeksiz Muayenehanesi Silivri'de Hizmete Açıldı

Protokol Açılışta Bir Araya Geldi

Geçtiğimiz gün yapılan açılış törenine Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Tan Kıroğlu, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası (SİBESO) Başkanı Nuray Koçer, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Salim Çavdar’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ve oda yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Silivri’de Medikal Estetik Alanında Yeni Bir Merkez

Alibey Mahallesi Ahu Sokak Atasoy Plaza’da hizmet vermeye başlayan muayenehane, medikal estetik alanında sunduğu uygulamalarla dikkat çekiyor. Dr. Mustafa Emeksiz, botoks, dolgu, mezoterapi, enerji bazlı cihaz uygulamaları ile cilt yenileme ve lifting işlemlerini kişiye özel planlamalarla gerçekleştiriyor.

Bilimsel ve Etik Yaklaşım Vurgusu

Açılışta yapılan değerlendirmelerde, estetik uygulamalarda güvenli, ölçülü ve doğal sonuçların önemine dikkat çekildi. Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalara sahip olan Dr. Emeksiz, medikal estetik uygulamalarını bilimsel veriler ve etik ilkeler doğrultusunda sürdürdüklerini ifade etti.

Danışmanlık ve Bakım Hizmetleri Sunuluyor

Muayenehanede saç ekimi uygulaması yapılmamakla birlikte, saç ekimi danışmanlığı ve saç bakım işlemlerinin de profesyonel olarak sunulduğu belirtildi.

Açılış töreni, yapılan iyi dilek temennileri ve hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.