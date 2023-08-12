Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karagülle hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Arştırma Hastanesi'ne yeni uzman doktorların atanması sürüyor. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karagülle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hematoloji Polikliniğinde hasta kabulüne başladı. Daha önce eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken diğer eksik yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karagülle hasta kabulüne başladı
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Bilecik Eğitim ve Arştırma Hastanesi’ne yeni uzman doktorların atanması sürüyor. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karagülle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hematoloji Polikliniğinde hasta kabulüne başladı. Daha önce eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken diğer eksik yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.