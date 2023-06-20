Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu (MOKA) sürdürdüğü güçlü büyüme stratejisi kapsamında, yönetim kurulu üyeleri arasına yeni bir ismi daha ekledi. Finansal teknoloji sektöründe otuz yıllık deneyime sahip olan Dr. Soner Canko, şirketin yeni yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Dr. Soner Canko, Moka Ödeme ve E-Para Kuruluşu Yönetim Kurulu’na atandı. Konum veya para biriminden bağımsız olarak tüm finansal işlemlerin basit ve şeffaf biçimde herkes tarafından gerçekleştirildiği bir dünya oluşturma ve değer alışverişinde devrim yapma vizyonuyla çalışmalarına devam eden MOKA, 2021 yılından beri İş Bankası iştiraki olarak ödeme sistemleri ve elektronik para alanlarında faaliyet gösteriyor.

MOKA Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sezen, konuya ilişkin açıklamada şöyle dedi: "MOKA, özellikle son iki yılda hem teknoloji hem de insan kaynağına büyük yatırımlar yaparak önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Böylece kısa zamanda sektörün lider oyuncularından biri oldu. Dr. Soner Canko’nun, şirketimize Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Dr. Soner Canko, ödeme sistemleri ve finansal teknoloji alanlarındaki deneyimi ve vizyonu ile MOKA’nın zirveye ulaşmasına katkı sağlayacak. Kendisine ‘MOKA ailesine hoş geldin’ diyoruz."