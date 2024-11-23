Dr. Ümit Beyatlı, görevinden istifa etti

Silivri Gelecek Partisi İlçe Başkanı ve kurucu başkanı Dr. Ümit Beyatlı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönetim kurulu ile birlikte görevinden ayrıldığını duyuran Beyatlı, istifa kararını yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaştı.

BEYATLI: DÜŞÜNDÜRÜCÜ GÖRÜNTÜLER

Dr. Ümit Beyatlı, açıklamasında istifasına gerekçe olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ni ziyareti sırasında verilen görüntüleri gösterdi. Kerküklü Türkmen kökenli olduğunu hatırlatan Beyatlı, “Ailem ve birçok Türkmen’in katili Molla Mustafa Barzani’nin portresi altında görüntü verilmesi düşündürücüdür” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRATİK ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLSÜZLÜK”

Bu görüntüyü eleştirdiği için İstanbul İl Yönetimi tarafından kendisine tepki gösterildiğini belirten Beyatlı, “Demokratik ve özgürce düşüncelerimizi açıklayabildiğimizi düşündüğümüz bir partide siyaset yaparken karşılaştığım bu tepki, istifa kararı almamda etkili oldu” dedi.

TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU

Beş yıldır sürdürdüğü görev süresince yanında duran, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen yönetim kurulu üyelerine, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarına teşekkür eden Dr. Ümit Beyatlı, kendisiyle birlikte yönetim kurulu üyelerinin de istifa ettiğini belirtti. Beyatlı’nın istifası sonrası Gelecek Partisi’nin Silivri’deki durumu ve yönetim yapısındaki değişikliklerin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.