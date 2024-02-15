Dries Mertens 7. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Sparta Prag karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Dries Mertens 7. golünü kaydetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Sparta Prag karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 7’ye çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray Rams Park’ta Çekya takımı Sparta Prag ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertens kaydetti. 60. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından topla buluşan Mertens’in vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

MDK
MDK
MDK
MDK

36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 7. golünü kaydetti. Mertens bu gollerin 4’ünü Süper Lig’de, 2’sini Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve 1’ini de UEFA Avrupa Ligi’nde attı.

Müsabakaya 11’de başlayan Dries Mertens’in yerine 90. dakikada Carlos Vinicius dahil oldu.