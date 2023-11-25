Dries Mertens bu sezon ligdeki ilk gollerini kaydetti

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Alanyaspor karşılaşmasında attığı 2 golle bu sezon Süper Lig'deki ilk gollerini kaydetti.

Dries Mertens bu sezon ligdeki ilk gollerini kaydetti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Alanyaspor karşılaşmasında attığı 2 golle bu sezon Süper Lig’deki ilk gollerini kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile oynarken, sarı-kırmızılılarda Dries Mertens 2 gol attı attı. Maçın 45+1. dakikasında sahneye çıkan Mertens, ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0’a getirdi. Müsabakanın 59. dakikasında Kazımcan Karataş’ın sol kanattan ortasında Mauro Icardi’nin kafayla dokunuşunda arka direkte topu alan Mertens gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-0 oldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bu sezon Süper Lig’deki ilk gollerini kaydeden 36 yaşındaki futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden de 2 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11’de başlayan Dries Mertens’in yerine 74. dakikada Hakim Ziyech oyuna girdi.