Drift atan şehir magandalarına ceza yağdı

Bursa’da drift atan şehir magandalarını ceza yağdı. Trafiği tehlikeye sokan 2 araç sürücüsüne 20 bin lira ceza ve ehliyetlerine 60 gün el konuldu ve araçlar 2 ay trafikten men edildi.

Şehir merkezinde otomobillerle drift atarak trafiği tehlikeye sokan şehir magandalarını o anları cep telefon kamerasına yansımıştı. Görüntüleri izleyen Emniyet ekipleri 16 KES 44 VE 16 E 3636 plakalı araç sürücülerine abart egzoz, drift atmak ve sigortasızlıktan toplamda 20 bin lira ceza kesti. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konulmuş ve araçlar 2 ay trafikten men edildi.