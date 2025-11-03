Drift atıp tozu dumana kattı, kaza yapıp böyle kaçtı

Bursa’da bir sürücü drift atarken kontrolünü kaybedip, park halindeki bir motosiklete çarptı. Sürücünün o anları güvenlik kamerasına yansırken, kaza esnasında korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Trafik magandası olay yerinden kaçarken, polis sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi, 2. Vatan Sokak üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde drift atarak ilerleyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkıp, bir işletme önündeki motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle işletmede bulunan bir çalışan neye uğradığını şaşırıp içeri kaçtı. O anlar panik yaşanan işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, trafik magandası olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine polis o sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.