Drift tutkunlarına müjdeli haber: Her ile drift pisti sözü aldı

Sosyal medya hesabı üzerinde paylaştığı lüks otomobilleri ile tanınan Onur Yıldız, oto sporları tutkunu gençlerin uzun yıllardır talep ettiği özel drift pistleri talebi için devlet büyükleri ile görüştüğünü ve her ile drift pisti yapılması için söz aldığını söyledi.

Otomobil fenomeni Onur Yıldız, oto sporları tutkunlarının sesi olmak ve taleplerini dile getirmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ayrı ayrı görüştü. Yıldız, görüşmede tüm şehirlerde drift pisti yapımı ve otomobil tutkunlarına özel projeleri konusunda talepleri iletti. Devlet büyüklerinden her ilde drift tutkunlarına özel pist yapımı için söz aldıklarını belirten Onur Yıldız, bu sayede trafiğe açık alanlarda drift ve yarış gibi riskli faaliyetlere de son verebileceklerine değindi.

Drift sporları ile araç modifiyelerine olan ilginin gençleri, bazı kötü alışkanlık ve maddelerden uzak tuttuğunu söyleyen Yıldız, “Gençler drift sporları ve araç modifiyeleri üzerine çok meraklı. Bu bir yönden çok iyi çünkü gençleri kötü alışkanlıklardan ve maddelerden uzak tutuyor. Meraklarını bu yöne çekerek, daha faydalı organizasyonlarda bir araya gelebiliyorlar” dedi.

“Her ilde drift gibi oto sporları için pist kurulmasını talep ettik”

Devlet büyükleri ile yaptıkları görüşmelerde gençlerin oto sporları yönündeki taleplerini iletme fırsatı bulduğunu ifade eden Onur Yıldız, “Her ilde drift gibi oto sporları için pist kurulmasını talep ettik. Bu pistlerde çeşitli oto organizasyonlarını düzenlenebilir. Araç fuarları, oto yarışları ve ödüllü çeşitli etkinlikler düzenlenebilir. Bu sayede trafiğe açık alanlarda drift ve yarış gibi riskli faaliyetlere de son verebiliriz” diye konuştu.

“Devlet büyüklerimize sorunlarımızı anlattık”

Otomobil sporları ve modifikasyon üzerine cezaların çok yüksek olduğunu da hatırlatan

Yıldız, “Modifiye oto tutkunları bu cezalarda indirimler talep ediyor. Fabrikasyon olarak modifiye özellikler içeren araçlara bile ceza yazılabiliyor. Devlet büyüklerimize bu sorunlarımızı da anlattık. Ayrıca, modifiye araçlar için yurt dışından getirilen parçalarda gümrük kolaylığı sağlanabilir” şeklinde konuştu.

“Konuya sıcak bakıyorlar, biz de takipçisi olacağız”

Oto sporları tutkunları için elinden geleni yapmaya devam edeceğini aktaran Onur Yıldız, “Pist, trafik cezaları ve modifiye araç parçalarında gümrük kolaylığı gibi bu alanda tutkulu gençlerin taleplerini devlet büyüklerimize anlatma fırsatımız oldu. Bu konularda gerekli sözleri aldık. Konuya sıcak bakıyorlar. Biz de takipçisi olacağız. Gerekirse tekrar taleplerimizi ileteceğiz. Otomobil fuarları ve çeşitli oto festivalleri gibi çeşitli organizasyonlar planlıyoruz. Oto sporları tutkunları için elimden geleni yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.