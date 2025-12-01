Driftin faturası pahalıya patladı: 46 bin lira ceza uygulandı, 2 ay ehliyetsiz kaldı

Sakarya'da drift yaparak hem kendi hem de diğer sürülerin canını hiçe sayan sürücüye, 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de 2 ay süreyle geri alındı.

Driftin faturası pahalıya patladı: 46 bin lira ceza uygulandı, 2 ay ehliyetsiz kaldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Sakarya’da yol üzerinde drift yapan aracın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde aracı ve sürücüyü tespit ederek Serdivan ilçesi Üniversite Caddesi’nde durdurdu. Sürücü R.A.Y.’ye, drift attığı için 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı.

