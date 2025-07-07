Dron yarışları geleceğin yükselen sporu olma yolunda ilerliyor

Maltepe’de Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ’İnsansız Hava Araçları Yarışları (FPV Drone) 2025 Türkiye Şampiyonası’ finali renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında Maltepe Hasan Polat Stadı’nda düzenlenen etkinlik, pek çok şehir ve 12’ye yakın dron kulübünden toplam 32 sporcuya ev sahipliği yaptı. Sporcuların kıyasıya yarıştığı şampiyonada zorlu engellerle dolu parkuru en hızlı şekilde tamamlayabilen dronlar bir üst tura yükselirken, finale çıkan son grup pilotlarını büyük bir mücadele bekliyor. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Can Tayfun, insansız hava araçlarıyla yarış sporunun son dönemlerde hızlı bir şekilde yükselişe geçtiğini belirterek, dron yarışlarının yakın gelecekte adını daha çok duyuracak ve genç jenerasyon tarafından sıkça tercih edilecek bir spor dalı olacağını ifade etti. Dron pilotluğunun bir hobiden öte geleceğin mesleği olduğunu vurgulayan Tayfun; bu noktada insansız hava araçları sektörünün de yükselişte olduğuna dikkat çekti.

"Yeni olmasına rağmen dünyanın en hızlı gelişen sporu"

İnsansız Hava Araçları Yarışları (FPV Drone) 2025 Türkiye Şampiyonası hakkında bilgilendirmelerde bulunan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Can Tayfun, özellikle yarışlara hazırlık sürecinin büyük bir emek ve disiplinli çalışma gerektirdiğini vurguladı. Tayfun, "Burada final yarışını gerçekleştirdik, öncesinde Ankara ve İstanbul’da iki eleme yarışımız vardı. Oradaki sıralama yarışlarına 142 pilot kayıt yaptırdı, teknik kontrollerden geçen 85 pilot yarışa katıldı. Onların arasından da en iyi olan 32 pilotumuz şu an buradaki final yarışındalar. Bizim sporumuz çok keyifli bir spor. Yeni olmasına rağmen dünyanın en hızlı gelişen ve aynı zamanda da en hızlı sporu. Bu anlamda Türkiye, dünya sıralamasında ilk 7-8’inci sıralarda. Bunun yanında yurt dışına pilotlarımızı yolluyoruz, milli takımlarımızı gönderiyoruz. Bizim amacımız şu, bu elbette ki bir spor ama bundan öncesinde bu bir meslek. Dron geleceğin, bugünün ve hatta dünün mesleği. Çünkü şu anda takımımızdaki 150 pilotun 70’i dron sektöründe çalışıyor, çok saygın ve güzel işler yapıyorlar. Amacımız çocuklara, gençlere ve ailelere bu sporu izah edip anlatabilmek ve bu sporla birlikte bir meslek kazandırabilmek" ifadelerine yer verdi.

"Bir sporcu 1 yıl boyunca 40 saniyelik dron yarışı için hazırlanıyor"

Bu noktada Türkiye’den 500’den fazla gözlükle kullanılan dron kullanıcısı (FPV) olduğunu belirten Can Tayfun, bu branşın her geçen gün büyüyüp geliştiğini aktararak şu ifadelere yer verdi: "500’den fazla sporcunun 200’e yakını lisans alırken, 100’den fazlası da yarışıyor. Bu sene yeni açılan dron futbolu ve dron simülatörü yarışlarımız da olacak. Bugün buradaki aynı zamanda milli takımın da seçildiği bir yarışma, o yüzden stres de son seviyede. Çünkü burada seçilenler bizi yurt dışında temsil edecekler. Zaten bizim yarışlarımız toplasanız 35-40 saniye sürüyor. Yani bir sporcu oturup 1 yıl boyunca o 40 saniyelik dron yarışı için hazırlanıyor. O 40 saniye içinde başarılı olursa bir üst tura çıkabiliyor. İnanılmaz sebat gerektiren bir spor."

"Dronda milli olarak temsil edileceğiz, bizim için çok önemli bir şey"

Son olarak bu sene Uluslararası Hava Sporları Federasyonu’nun desteğiyle "World Games" yarışlarına katılacaklarını söyleyen Can Tayfun, "Olimpiyatın bir altı; yani olimpiyata henüz katılmamış ya da katılacak olan sporların yer aldığı ve Olimpiyat Komitesi’nin düzenlediği World Games’e dron sporu kategorisinde ilk defa bir sporcumuz davet edildi. Türkiye’den World Games’e 40’tan fazla sporcu gidecek ve biz de dronda milli olarak temsil edileceğiz. 18 ülke arasına girdik, bizim için çok önemli bir şey" şeklinde konuştu.