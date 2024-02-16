Drone ile sıkı bir trafik denetimi uygulanıyor

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri 'Drone İle Denetim' çalışmalarını icra ediyorlar.

Drone ile sıkı bir trafik denetimi uygulanıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ‘Drone İle Denetim’ çalışmalarını icra ediyorlar.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Timleri, drone ile trafik denetimi faaliyetlerini icra ederek gerekli işlemleri uyguluyorlar. Sürücüleri birçok konuda uyaran Trafik Timleri, trafiğin güvenli hale gelmesi için sıkı bir takip yoluyla ilerliyorlar. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Timleri, drone ile denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirtti.

MDK
MDK
MDK
MDK