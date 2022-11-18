DSİ Genel Müdürü Akca:' Gemlik Büyükkumla Barajı 2045 yılına kadar günlük 70.000 metreküp ham suyu arıtacak'

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Lütfi Akca, “Gemlik Büyükkumla Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi inşasının tamamlanması ile yerleşim yerlerine 2045 yılına kadar günlük 70.000 metreküp ham suyu

arıtacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen “Gemlik Büyükkumla Barajı” inşasında gelinen son nokta hakkında açıklama yapıldı. Başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi birçok amaçta hizmet sunması bekleniyor.

Bu çerçevede barajın İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatında gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Gemlik Büyükkumla Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi tamamlanması ile Gemlik ilçe merkezi, Küçükkumla, Büyükkumla, Narlı, Gençali, Kurşunlu, Umurbey yerleşim yerlerine 2045 yılına kadar günlük 70.000 metreküp ham suyu arıtarak yıllık 18,95 milyon metreküp memba kalitesinde içme, kullanma ve endüstri suyu verilecektir. Bursa Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde ünite betonarme inşaatları ve saha borulaması montajları ile bazı ünite binalarının ince işleri ve mekanik ekipmanların montajı tamamlanmış olup, kalan imalatlara hızla devam edilmektedir. Barajda su tutulması ile birlikte arıtma tesisinin de tamamlanarak 2023 yılının ilk aylarında projenin faydaya dönüştürülmesi planlanmaktadır” dedi.

“2045 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır”

Projenin tüm bileşenlerinin tamamlanması neticesinde yılda 18,95 milyon metreküp içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanacağının belirten Akca, “Hayata geçirilen proje ile Gemlik İlçesi ve civar yerleşim yerlerini kapsayan yaklaşık 120.000 vatandaşımızın ve Gemlik Organize Sanayi Bölgesi’nin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır” açıklamasında bulundu.