DSİ Hatay için dört bir koldan çalışıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak amacıyla Hatay’da “Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı” inşaatına devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarına devam ediyor. Hatay’ın son yıllardaki en önemli yatırımları arasında gösterilen Reyhanlı Barajı’na saniyede 50 metre suyun yönlendirilmesini sağlayacak olan “Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı” inşaatında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, “Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Projesi’nin tamamlanmasıyla yıllık 239 hektometreküp suyun Reyhanlı Barajı rezervuarına aktarılması ve depolanması sağlanacaktır. Böylece burada depolanan su ile Hatay’da Reyhanlı, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerindeki 584 bin 640 dekar alanın sulanması hedeflenmektedir” dedi.

Devam eden inşaat çalışmalarının ayrıntılarına da değinen Akca, “30 kilometre uzunluğundaki iletim kanalında projenin bir an önce faydaya dönüşebilmesi için aynı anda 4 ayrı noktada kazı çalışmaları devam ederken, bir yandan da sıfırlama kazıları tamamlanan kısımlarda kanal kaplama betonu imalatlarına başlanılmıştır. Ayrıca bin 373 metre uzunluğundaki T1 tünelinde kaplama beton imalatları tamamlandı. 2 bin 29 metre uzunluğundaki T2 tünelinde ise kazı ve destekleme çalışmaları ile tünel kemer betonu kaplama imalatları devam etmektedir. Hedefimiz projenin tüm aşamalarının bir an önce tamamlanması ve Hataylı çiftçilerimizin hizmetine sunulmasıdır” diye konuştu.