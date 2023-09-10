DSİ yetkilileri, halka açık toplantıda basın mensuplarını dışarı çıkardı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak olan arazi toplulaştırması çalışması dolayısıyla kurum yetkilileri Pazaryeri’nde çiftçilere bilgilendirme toplantısı yaparken, basın mensupları dışarı çıkartıldı.

Geçtiğimiz gün Pazaryeri Kültür Merkezi’nde toplanan çiftçiler, Resmi Gazete’de yayınlanan, DSİ tarafından yapılması planlanan toplulaştırma çalışmasına karşı çıkmıştı. Bunun sonrasında DSİ yetkilileri aynı salonda Pazaryeri’nde çiftçilere bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantı sırasında ulusal ve yerel gazeteciler, salon dışına çıkartıldı. Durum tepkilere yol açtı. Pazaryeri ilçesinin eski belediye başkanlarından Yenimahalle Muhtarı Kadir Mete, halka açık bir toplantıda basının dışarı çıkartılmasını kınadı.

Öte yandan, bir vatandaşın toplulaştırma hakkında sorduğu soru üzerine DSİ yetkilisinin dedesinin hayat hikayesini anlatması da şaşkınlık oluşturdu.