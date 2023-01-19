DSM ile Protokol imzalandı

Denetimli serbestlik kapsamında; ilgili ceza ve infaz yasaları uyarınca, haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü verilen kişilerin, yükümlülüklerini Silivri'de bulunun kamu kurum ve kuruluşlarında ücretsiz çalışarak yerine getirmesini öngören iş birliği protokolü, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir ve Silivri Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Serdar Şayan arasında imzalandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı toplantı salonunda imzalanan protokol ile haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü verilen kişilerin, ücretsiz olarak kamuya yararlı işlerde çalıştırılmaları ve böylelikle topluma karşı verilen zararın geri ödenmesi, kişilerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi, toplumsal kurallara uyum ve saygılarının arttırılması, iş becerilerinin geliştirilerek sorumluluk bilinçlerinin arttırılması hedeflenmekte

