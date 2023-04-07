DSP Genel Başkanı Aksakal'dan ittifak açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk” dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Merkezinde görüştü. Görüşme 30 dakika sürerken Aksakal’ı, Yıldırım ve Çelik kapıya kadar uğurladı. Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aksakal, bugünkü Yıldırım ve Çelik’in DSP Genel merkezine yaptığı ziyareti hatırlattı.

"Türkiye’nin içerisinde bulunduğu iç ve dış gelişmeleri ve bizim Demokratik Sol Parti olarak bu gelişmelere yönelik politikalarımızın ve ilkeli duruşumuzun dik duruşumuzun önemli bir özellik olduğunu da yaşadığımız bu sıkıntılı dönemde Demokratik Sol Parti’nin parlamentoda da bir güç katkısı koymasını önemine vurgu yaparak bizimle birlikte yol yürümek arzularını iletmişlerdi" diyen Aksakal, şunları kaydetti:

“Türkiye bugün geldiğimiz noktada aynı tehditlerle aynı kritik noktalara taşınmıştır. Demokratik Sol Parti tabii ki bu durumda önemli bir görev üstlenecektir. Çünkü DSP’nin varoluşu ve kuruluş gerekçesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, bayrağını ve anayasasının ilk dört maddesinde yer alan hususların sonsuza kadar korunması üzerine kurgulanmıştır. Bülent Ecevit de bu partiyi kurarken aynı ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş ve üç kez devlet bir yönetmiştir. DSP’nin bir devlet tecrübesi vardır. Devleti yok etmeye çalışan küresel sistemin aktörlerine karşı kararlı ve inançlı bir duruş sergileyerek gerek terörle mücadelede gerek Kıbrıs’ın 2 devletli statüsünün bütün dünya tarafından tanınması yönündeki çalışmalarında, gerek Rusya, Ukrayna savaşındaki Türkiye’nin kararlı ve dirayetli duruşunu sergilemesinde, Mavi Vatan’daki haklarımızın korunmasında büyük emek sarf etmiş ve bir devlet tecrübesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk."

Aksakal, DSP’nin AK Parti listelerinden parlamentoda yerinin olacağını bildirdi.