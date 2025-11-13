Duatepe Anıtı sisle kaplandı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Duatepe Anıtı, siste kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Polatlı’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, ilçe genelinde yer yer yoğunluğunu artırdı. Sakarya Meydan Muharebesi’nin simge noktalarından biri olan Duatepe Anıtı’nda ise ortaya etkileyici görüntüler çıktı. Soğuk havaya rağmen anıtı ziyaret eden vatandaşlar, aileleri ve sevdikleriyle birlikte alanda vakit geçirdi, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

"Burası yüksek olması sebebiyle çok fazla sis yok, aşağılarda daha fazla sis var"

Eşi ve oğluyla birlikte Duatepe Anıtı’na gezmeye gelen Fevzi Murat Er, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadımızın bu topraklarda vermiş olduğu mücadeleyi, bir karış toprak için 7’den 70’e vermiş olduğu mücadeleyi yeni nesile aktarmak için buralardayız. Burası yüksek olması sebebiyle çok fazla sis yok, aşağılarda daha fazla sis var. İsterdik ki sis olmasın, milli mücadelemizin yapıldığı toprakları daha net bir şekilde evladımıza gösterelim, anlatalım. Maalesef bugün böyle oldu ama hem müzeleri gezerek hem toprakları gezerek gerekli bilgileri yeni nesile aktarmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bir kere daha bir heyetle birlikte gelmiştim, buraları gezmiştik. Biliyordum birçok şeyi, o ruhu da taşıyorduk" diye konuştu.