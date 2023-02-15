Dubai'de yaşayan Türklerden 100 tırlık yadım

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Dubai’de yaşayan Türkler, başlattıkları yardım kampanyasında 100 tırlık yardım malzemesi yola çıktı.

Dubai’de yaşayan Türkler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyası başlattı. Türk iş insanı Haluk Teoman önderliğinde başlatılan ve Abu Dabi Başkonsolosluğu koordinasyonuyla yapılan kampanyada toplanan 100 tır yardım malzemesi Adana’da deprem bölgesine gönderildi. Gönderilen yardım malzemeleri arasında kış şartlarına uygun çadırlar, ısıtıcılar, kullanılmamış çocuk, kadın, erkek kıyafetleri, yatak, battaniye, uyku tulumları, kadınlar ve çocuklar için hijyen ve temizlik ürünlerinin yanı sıra evcil hayvan mamaları yer aldı.