Dubai ve İstanbul ticaret odaları iş birliği anlaşması imzaladı

Dubai Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında iş birliği anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşma kapsamında ekonomik ve endüstriyel iş birliğinin yanı sıra dijital, teknoloji, finansal hizmetler ve profesyonel iş hizmetleri de bulunuyor.

Dubai Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma imza töreninde Dubai Ticaret Odası Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç hazır bulundu. İmzalanan anlaşma kapsamında ekonomik ve endüstriyel iş birliğinin yanı sıra dijital, teknoloji, finansal hizmetler ve profesyonel iş hizmetleri de bulunuyor. Öte yandan yarın İTO’nun Eminönü Merkez Binası’nda iki ülke iş dünyasının katılacağı İş Forumu ve İkili İş Görüşmeler (B2B) etkinliği düzenlenecek.

“Dubaili ve İstanbullu iş adamları yeni katma değerler üretecekler”

İstanbul ve Dubai merkezli şirketler arasında daha geniş çaplı ticaret ve ekonomik ilişkiler kurulmasını amaçladıklarını belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul ve Dubai, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesiştiği noktada dünya iş dünyasına yön veren iki parlak yıldız. Bu mutabakat zaptı ile, Dubaili ve İstanbullu iş adamları tam bir iş birliği için hem coğrafyamız, hem de tüm dünya ekonomisi için yeni katma değerler üretecekler" dedi.

“Önümüzdeki süreçte birçok ortak projeyi ele alacağız”

Dubai Ticaret Odası Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah, imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, “İTO ile imzaladıkları iş birliği anlaşmasının, İstanbul ve Dubai iş dünyasını daha fazla yakınlaştıracak önemli bir dönüm noktası olacak. Anlaşma kapsamında önümüzdeki süreçte birçok ortak projeyi ele alacağız. Anlaşmanın Dubai ve İstanbul arasındaki yatırımları artıracağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.