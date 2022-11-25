Dubai'ye Bursa damgası

Türk iş insanları, dünyanın en büyük Gayrimenkul Fuarı olarak kabul edilen CityScape Dubai’de, körfez ülkeleri yatırımcıları ile bir araya geldi.

Başta gayrimenkul olmak üzere şehircilik alanındaki ürünlerin yatırımcılara sunulduğu Cityscape Dubai’ye Bursalı iş insanları ve markaları damga vurdu. Bursa Uluslararası Tanıtım Derneği tarafından organize edilen Bursa Tanıtım ve Yatırım Günleri etkinliği çerçevesinde Dubai’ye giden Türk iş insanları, sağlık turizmi temsilcileri, finans uzmanları ve kamu kurumu yöneticileri, başta Bursa olmak üzere Türkiye’deki yatırım fırsatlarını Dubaili yatırımcılara aktardı.

Türkiye’deki yatırım fırsatlarını tanıtıyoruz

13 ülkeden 84 markanın yer aldığı fuarda Türkiye 15 stant ile temsil edildi. Gayrimenkul yatırımları ve Gayrimenkul Yatırım Fonu ürünleriyle fuara katılan Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, Cityscape Dubai’nin tüm dünyada gayrimenkul alanında yatırım yapan ve hizmet üreten markalar için çok önemli bir fuar olduğunu söyledi. Atış, olarak fuara markanın en dikkat çeken projeleri Downtown ve Babylon ile katıldıklarının anlatan Ahmet Atış, “Bunun yanında üç farklı Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun tanıtımını yapıyoruz. Ayrıca sağlık turizmi ve perakende sektöründe de Türk markalarının yurtdışına franchise olarak nasıl götürebileceğinin çalışmalarını yapıyoruz. Türkiye’nin yatırım fırsatlarını da bu sayede tanıtmış oluyoruz. Hem turizm alanında hem de gayrimenkul ve menkul değerler anlamında ülkemize faydalı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Bursa Tanıtım ve Yatırım Günleri Dubai’de

Cityscape Dubai Fuarı’nın ardından Türk iş insanları Bursa Uluslararası Tanıtım Derneği’nin düzenlediği Bursa Tanıtım ve Yatırım Günleri etkinliğinde Dubaili yatırımcılarla buluştu. Gayrimenkul, turizm ve finans sektörü temsilcilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Ülke Danışmanı Rahim Albayrak, Bursa Osmangazi Belediye Başkanvekili Hasan Hüseyin Erdönmez, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da katıldı. Bursa’nın her alanda tanıtımının yapıldığı programda tüm sektör temsilcileri, şehrin başta turizm, sağlık, doğa ve kültür-sanat alanındaki avantajlarını Dubaili yatırımcılara aktardı.

“3 ayda 6 ülkede daha Bursa ve Türkiye’yi anlatacağız”

Bursa Tanıtım ve Yatırımları Günleri etkinliğinde konuşan Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, ülkeler arası ilişkileri daha da güçlendirmek için, bu tanıtım günlerini önemsediklerinin altını çizdi. İki ülke arasındaki hem ticaret hacmini hem de dostluğu pekiştirmek için Dubai’de olduklarını anlatan Ahmet Atış, “Biz her kış tanıtım çalışmalarımızı farklı ülkelerde gerçekleştiriyoruz. Bu kış 8 ülkede bunu yapmayı planlıyoruz. 2 hafta önce Kuveyt’te gerçekleştirdiğimiz organizasyonla kendi fuarımızı kendimiz kurduk ve 4 bin kişi katıldı. 3 ay boyunca 6 ülkede daha hem şehrimizin hem de ülkemizin tanıtımını yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Tanıtım atakları ilişkileri güçlendiriyor”

Etkinliğe katılan Turizmci İş İnsanı Ali Taşpınar, körfez ülkelerinin Türkiye’yi tercih sebeplerinin gerek kültür ve sağlık turizmi açısından gerekse doğal güzellikleri bakımından her geçen gün arttığını söyledi. Taşpınar, bu ilişkilerin daha da ilerilere taşınması için birçok sektördeki partnerleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Mehmet Beden de dünyanın birçok ülkesinde pazarlama çalışması yürüttüklerini kaydetti. Özellikle körfez ülkelerindeki yatırımcıların Türkiye’deki yatırım fırsatlarını daha yakından tanımalarını sağlamaya çalıştıklarını belirten Beden, “Bu etkinlikler hem Bursa’nın hem de ülkemizin gayrimenkul ile birlikte turizm, sağlık turizmi ve finans alanındaki fırsatlarını yatırımcıların vitrinine çıkarmak açısından oldukça önemli” diye konuştu.

“Yabancı yatırımcıları doğru bilgilendirmek önemli”

Dubaili yatırımcılarla Bursalı iş insanları ve sektör temsilcilerini buluşturan etkinliğe katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Ülke Danışmanı Rahim Albayrak, yatırım ofisi olarak iki ülke arasındaki ilişkilere çok önem verdiklerini belirtti. Bu ilişkilerin her gün biraz daha arttığını sevinerek takip ettiklerini kaydeden Albayrak, “Yabancı yatırımcıların ülkemizde yapmış olduğu yatırımlarda daha doğru bilgilendirilmesi, doğru yönlendirilmesi ve bir problemle karşılaştıklarında ulaşabilecekleri bir merci olması açısından bu etkinliklere önem veriyoruz. Bu tarz toplantıların artması Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi açısından önemli. Çünkü iki ülke arasındaki ticaretin artması hem diplomatik hem de ekonomik ilişkilerin gelişmesine faydası oluyor. İki ülke halkının daha da birbirine yakınlaşmasını ve birbirini daha iyi gözlemlemesine katkı sağlıyor. Bu yeni işbirliklerini tetikliyor” diye konuştu.

Bursa’dan ve Dubai’den 500’den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen Bursa Tanıtım ve Yatırım Günleri etkinliğinde Türk markaları Dubaili yatırımcılarla yüz yüze görüşme fırsatı buldu. Etkinlikteki folklorik gösteriler ve müziklerle de iki ülkenin kültür ve sanat birikimleri de birbirine aktarılmış oldu.