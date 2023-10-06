Duble yolda feci kaza: Otomobil hurdaya döndü 1 kişi ağır yaralandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında otomobiller kullanılamaz hale gelirken 1 kişi de ağır yaralandı.

Duble yolda feci kaza: Otomobil hurdaya döndü 1 kişi ağır yaralandı
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Sakarya’nın Kocaali ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında otomobiller kullanılamaz hale gelirken 1 kişi de ağır yaralandı.

Yalı Mahallesi D010 kara yolunda meydana gelen kazada 54 ADV 373 plakalı otomobil ile 81 KC 841 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken 81 KC 841 plakalı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.