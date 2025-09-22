Duble yolda feci kaza: Yaralılar yola savruldu, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Sakarya’nın Kocaali ilçesi D010 kara yolunda kırmızı ışıkta bekleyen iki araç ve tarım aracı olarak tabir edilen ’patpata’ otomobil çarptı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada yaralılar yola savruldu. 6 kişinin yaralandığı kaza bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, Kocaali-Karasu D010 kara yolu üzerinde Yalı Mahallesi Büyük Melen Cami kavşağında meydana geldi. Karasu istikametinde ilerlemekte olan Murat Kepez kontrolündeki 54 ABC 876 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 81 DK 161 plakalı Toyota marka otomobil ve tarım aracı olarak tabir edilen bir ’patpat’ kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada arkalarından gelen E.K. idaresindeki 34 TB 8560 plakalı Audi marka otomobil ise önce refüje daha sonrasında da kırmızı ışıkta bekleyen iki araç ile birlikte Y.K. kontrolündeki patpata çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Patpat üzerinde sürücü Y.K. ile eşi H.K. ve iki çocuğu yola savruldu, 34 TB 8560 plakalı Audi marka otomobilde bulunan sürücü E.K. ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi de yaralandı. Yaralıların yardımına koşan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından 6 yaralı, Kocaali ve Karasu İlçe Devlet Hastaneleri’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Belki de şu anda hayatta olmayacaktım"

Kazaya karışan 54 ABC 876 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Murat Kepez, "Işıkta durduk biz bekliyorduk, önümde Toyota sağ tarafımda ise patpat vardı. O esnada Audi bize arkadan çarptı. Patpattakiler yola savruldular. Audi’nin içerisindekilerde yaralandı. Benim önümde duran otomobil değil bir kamyon olmuş olsa beni direkt kamyonun altına sokacaktı ve belki de şu anda hayatta olmayacaktım" dedi.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.