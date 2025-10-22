Duble yolda iki araç çarpıştı: 2 hafif yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde duble yolda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 81 AP 791 plakalı otomobil ile 34 LP 2005 plakalı otomobil ışıklarda çarpıştı. Kazada N.İ. ve A.D. isimli iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.