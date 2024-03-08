Duble yolda ters yönde ilerledi: O anlar kamerada

Sakarya'da ters yönden girdiği duble yolda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Duble yolda ters yönde ilerledi: O anlar kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya’da ters yönden girdiği duble yolda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Bu kadarı da olmaz dedirten görüntü, Adapazarı-Kaynarca D-020 duble yolunda kaydedildi. Duble yolda ters şeride giren 41 SK 525 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. Aracın ters yönde ilerlediğini gören diğer sürücüler işe şaşırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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