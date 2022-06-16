Dubleks daire değil uyuşturucu imalathanesi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dubleks dairede uyuşturucu serası ile karşılaşan polis ekipleri şaşkınlık yaşadı. Polisin başarılı operasyonu sonucu uyuşturucu imalathanesi yerle bir edilirken 2 zanlı gözaltına alındı.

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  • 16.06.2022 22:50
  • Güncelleme: 16.06.2022 22:50
Dubleks daire değil uyuşturucu imalathanesi
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dubleks dairede uyuşturucu serası ile karşılaşan polis ekipleri şaşkınlık yaşadı. Polisin başarılı operasyonu sonucu uyuşturucu imalathanesi yerle bir edilirken 2 zanlı gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde bulunan 6 katlı binanın en üst katında uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarını alan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldı. Daireyi yaklaşık bir yıl önce kiralayan Ş.B.’nin bulunduğu daireye polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda yüzlerce saksıda yetiştirilmiş Hint kenevirleri dairenin alt ve üst katındaki bütün odalara kurulmuş özel aydınlatma, havalandırma ve nem tertibat sistemleri polis ekiplerini bile şaşkını çevirirken, apartman sakinleri de şoke oldu. Duvarlarının tamamı flaşör malzemelerle kaplanan dubleks dairenin odalarındaki özel ısı ve ışık tertibatlarının kesintisiz güç kaynaklarıyla beslenmesi dikkatlerden kaçmazken, polis yüzlerce özel ampul, ambalaj poşetleme makinesi, hassas teraziye el koydu. Evin bir odasının ise tamamen toprak poşetleriyle dolu olduğu görülürken, Hint kenevirleri denetim altında polis aracına alındı. Onlarca bidonda damaca suların stoklandığı dairenin hemen bitişiğinde normal bir aile görüntüsü veren Ş.B. ve M.Ç.’nin apartman yöneticisi tarafından iki ay önce apartmandaki koku nedeniyle uyarıldığı, kokunun giderilmesi için daireye ve 6 katlı apartmana bol miktarda oda spreyi sıktıkları ifade edildi. Bu duruma tepki gösteren bina sakinleri, “Gençleri, milleti zehirleyin. İşte sizin gibi iki yüzlü alçak insanlar yüzünden bu hale geliyor” diyerek uyuşturucu tacirlerinin pişkinliklerine tepki gösterdi.

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Başarılı operasyonla uyuşturucu imalathanesi yerle bir edilirken, apartman yöneticisi daire sahibine “Dairenizde uyuşturucu yetiştiriliyor” haberini verdi. Ev sahibi ise “Biz dairenin birini bir hafta önce kiracımıza 1 milyon TL’ye sattık” demesi üzerine polis bina yöneticisinin de ifadesine başvurdu. Operasyon sonrası gözaltına alınan iki uyuşturucu zanlısı sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İHA

Editör
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