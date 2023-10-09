Dubleks evdeki çatı yangınını, ateş savaşçıları söndürdü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde dubleks evde çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde dubleks evde çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Eroğlan Mahallesi Atatürk Caddesi 258. Sokaktaki dublekste bilinmeyen nedenle çıkan çatı yangını, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangına Balıkesir Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülmesi ile panik yaşayan apartman sakinleri, derin bir nefes aldılar.