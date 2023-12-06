Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kazasında ağır yaralanan anne hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Şirinyalı Mahallesi D-100 Karayolu geçişi Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Ersin Biricik hakimiyetindeki 27 AKL 408 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Çarpmanın şiddetiyle aracın ön camından giren çelik bariyer, arka koltuğa kadar ilerledi. Kazada, sürücü Ersin Biricik, ön sağ koltukta oturan anne Nuriye Biricik ve baba Mehmet Biricik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan anne Biricik’i çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince teslim alınan 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Düğün dönüşü geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen 41 yaşındaki Nuriye Biricik hayatını kaybetti. Nuriye Biricik’in Mersin’den düğünden döndüğü, havalimanına gelen eşi ve oğlu ile dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi. Nuriye Biricik’in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Hacı Ahmet Karayamaç Camii’nde kılınan namazında ardından toprağa verilecek. Baba ve oğlunun ise hastanede tedavileri sürdüğü öğrenildi.