Düğün dönüşü korkutan kaza: 4 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde düğünden çıkan ailenin içerisinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan M.K.E. idaresindeki 54 AAC 072 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil boş araziye uçtu. Takla atan otomobil içerisinde bulunan ve düğünden çıktıkları öğrenilen ailenin yardımına ilk olarak çevredeki sürücüler koştu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince, sürücü M.K.E. ile otomobil içerisinde bulunan diğer 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.