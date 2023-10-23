Düğün eğlencesinde havaya rastgele ateş açtı

Bursa'da bir düğün konvoyunda gelin almak için gelen damat yakını, araçtan indiği gibi silahına sarılıp havaya ateş açtı. O anlar kamerayla kayda alındı.

Düğün eğlencesinde havaya rastgele ateş açtı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da bir düğün konvoyunda gelin almak için gelen damat yakını, araçtan indiği gibi silahına sarılıp havaya ateş açtı. O anlar kamerayla kayda alındı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde gelin alma merasimi için kapıya gelen erkek tarafı araçlarıyla konvoy oluşturdu. Sokak arasında toplanan damat yakınlarından biri, araçtan inip yanında getirdiği tabancayla arka arkaya tetiğe basıp havaya ateş açtı. Çevredekilerin canını hiçe sayan maganda bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman