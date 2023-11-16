Düğün konvoyu tehlike saçtı... Tünelde arka arkaya ateş açtı

Bursa’da bir düğün konvoyundakiler tehlike saçtı. Tünele giren araçlardan bir anda havaya ateş açılmaya başladı. O anlar bir başka sürücü tarafından kaydedildi.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde trafikte ilerleyen düğün konvoyu, klakson çalarak çevredekileri rahatsız etti. Otosansit Kavşağı yakınlarındaki tünele girdiklerindeyse tehlike büyüdü. Araçtan çıkarılan silah havaya doğrultuldu ve bir anda arka arkaya ateşlendi. O esnada seyir halinde olan bazı araçlar ani fren yaptı.

Tehlike dolu anlar bir başka sürücünün cep telefonuyla görüntülendi.