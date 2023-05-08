Düğün konvoyu yapan bir grup otoyolu trafiğe kapattı: O anlar kamerada

İstanbul Avrupa Otoyolu'nda düğün konvoyu yapan bir grup yolu trafiğe kapattı. Otoyolda oluşan kilometrelerce trafiğe ve kaza riskine aldırış etmeyen şahıslar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Düğün konvoyu yapan bir grup otoyolu trafiğe kapattı: O anlar kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
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İstanbul Avrupa Otoyolu’nda düğün konvoyu yapan bir grup yolu trafiğe kapattı. Otoyolda oluşan kilometrelerce trafiğe ve kaza riskine aldırış etmeyen şahıslar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Avrupa Otoyolu Altınşehir Mevkiinde hafta sonu düğün konvoyu yapan bir grup, otoyolun ortasına araçlarını çekerek otoyolu trafiğe kapattı. Grubun kapattığı otoyol nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde düğün konvoyu yapan grubun araçlarını kaza riski oluşmasına rağmen otoyolun ortasına bırakarak trafiği durdurduğu görüldü.