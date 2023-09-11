Düğün konvoyunda yolu kapatıp davul çaldılar, o anlar kamerada

Arnavutköy'de düğün konvoyunda araçlardan inen davulcular gelin arabasının önüne geçerek davul çaldı. Trafiğin durma noktasına geldiği o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Düğün konvoyunda yolu kapatıp davul çaldılar, o anlar kamerada
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sina pırlanta
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sina pırlanta
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Arnavutköy’de düğün konvoyunda araçlardan inen davulcular gelin arabasının önüne geçerek davul çaldı. Trafiğin durma noktasına geldiği o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir düğün konvoyunda bulunan davul zurna ekibi araçlarından inerek gelin arabasının önünde davul çaldı. Metrelerce yürüyerek davul çalan davulcuların arkasında trafik adeta durma noktasına geldi. Araç sürücüleri geçişte zorlandı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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