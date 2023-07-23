Düğün konvoyunda yolu kapatıp havaya ateş açan magandalar kameraya yansıdı

Başakşehir'de düğün konvoyu yapan bir grup, yolu trafiğe kapatarak silah ile havaya ateş açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Düğün konvoyunda yolu kapatıp havaya ateş açan magandalar kameraya yansıdı
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Başakşehir’de düğün konvoyu yapan bir grup, yolu trafiğe kapatarak silah ile havaya ateş açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir’de dün öğle saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, Metrokent alt geçidine geldiği esnada yolu trafiğe kapattı. Düğün konvoyu yapan şahıslar yolu kapatmalarının ardından havaya silah ile ateş açtı. Düğün magandalarının eğlenip havaya ateş ettikleri anlar aynı mevkiden geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.