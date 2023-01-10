Düğün yapacak çiftler dikkat

2023 yılı Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası Etkinlik-Sen İstanbul İl Başkanlığına By Mustafa Organizasyon Kurucusu Mustafa Bozkurt atandı. Bozkurt, 2023 yılı düğün organizasyon sezonu öncesi önemli açıklamalar yaptı. Seçim dönemine girilmesi, Ramazan ayının Mart ve Nisan’a denk gelmesi hemen sonrasında ise yaz aylarının gelmesiyle birlikte etkinlik sektöründe hareketlilik beklendiği belirtildi. Düğünler, mitingler, kutlamalar, festivallerin ardı ardına gelmesi beklenirken hayallerin kabusa dönüşmemesi için Bozkurt, düğüncülere uyarılarda bulundu.

“Temmuz ve Ağustos aylarında doluluk yüzde 90’ın üzerinde”

Yaklaşık 1-2 milyon civarında çiftin evlenmesi beklentisinde olduklarını söyleyen Mustafa Bozkurt, “2023 yılında hızlı başlayacak düğün sezonunda yaklaşık 1-2 milyon civarında çiftin evleneceği tahmin ediliyor. Birikmiş olan düğünlerimiz ve ön rezervasyonlarla 2023 yılı rezervasyonlarımızdaki yoğunluğumuz oldukça fazla. Birçok etkinlik mekanında doluluk oranı yüzde 70’in üzerine çıkmış durumda. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında doluluk yüzde 90’ın üzerinde. Ancak sektörümüz için zorlu süreç daha bitmedi. Yağ, şeker fiyatlarının artması elektrik fiyatlarının zamlanması özellikle oteller, düğün salonları ve etkinlik mekanlarının daha pahalı saatlerde elektrik kullanması, kiralar ile birlikte, girdi maliyetlerini artırdı. Bu da haliyle fiyatlara yansıdı” diye konuştu.

“Maliyetlerin azalması için KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesini talep ettik”

Maliyetlerin azalması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na talepte bulunduklarına değinen Bozkurt, “Davet mekanlarımız ellerinden geldiği kadar fiyat güncellemelerini minimum değerlerde tutarak çiftlerimize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Maliyetlerin azalması için sendika olarak düğün sektöründeki KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesini Hazine ve Maliye Bakanlığı’na müracaat ederek talep ettik. Ayrıca etkinlik mekanları aylar önce rezerve edilip kapatılan günlerden bugün yaşanan ortamda fiyat farkı talep edemiyor ama müşteri tüketici kanununa göre sözleşmesini iptal edebiliyor. Fakat salonlar sözleşmeyi günün şartlarına uyduramıyor. Sendika olarak bu konularda da işletmelerimizi koruyacak bir düzenleme çalışması yapmaktayız” dedi.

Sektörde merdiven altına dikkat

Etkinlik Sen olarak sendika üyesi işletmelere kefil olduklarını kaydeden Mustafa Bozkurt, vergi levhası olmayan işletmelere yanaşılmaması gerektiğiyle ilgili uyarılarda bulundu. Bozkurt, “Etkinlik sezonu partilerin seçim çalışmaları ile birlikte daha yoğun olacağı dönemlere çok yakın. Mitingler, düğünler, nişanlar, konserler, festivaller, kutlamalar yoğun bir şekilde başlıyor. Biz Etkinlik Sen olarak sendikamıza üye olan tüm iş yerlerine güveniyoruz ve kefiliz. Hayatımızda tekrarı olmayan etkinliklerimizden herkesin mutlu ayrılabilmesi, hayallerinizin kabusa dönmemesi için birkaç uyarıda bulunmak istiyorum. Kendinize partner olarak seçtiğiniz mekan ve kişilerin vergi levhasına sahip, kayıtlı işveren pozisyonunda olmasına dikkat etmenizi, uygun fiyat adı altında emsallerinden uçurum derecesinde fiyat farkı sunan muhataplara çok dikkat etmenizi, talep edilen ürünlerin ve verilecek hizmetin vasıflarının iyi anlaşılıp, kayıt altına alınmasını, mutlaka Etkinlik Sözleşmesi yapmanızı, özellikle altın alışverişlerinizi kuyumculardan yapmanızı tavsiye ediyorum. Canlı veya banttan müzik yayını yapan işletmelerimizin de bir an önce müzik lisanslarını almalarını, aksi takdirde Müzik Meslek birliklerinin başlattığı ciddi denetimler sonucu lisansı olmayan işletmeler için tespit ve cezai işlem başlatacaklarını hatırlatıyorum. Her konuda olduğu gibi bu konuda da sendika olarak üyelerimizin arkasında olduğumuzu, üye iş yerlerimizin yıllık lisans bedeli üzerinden düğün salonlarında yüzde 65 indirimden faydalanacaklarının bir kez daha altını çiziyorum. Sektörümüz adına bereketli, kazasız belasız, herkesin mutlu olarak tamamlayacakları bir sezon geçirmelerini diliyoruz” ifadelerini kullandı.