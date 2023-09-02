Düğün yemeğinde zehirlenenlerin sayısı 45'e yükseldi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde dün düğün evinde yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye başvuranların sayısı 45’e yükseldi.

Sapanca ilçesinde dün akşam düzenlenen düğün öncesinde evde davetlilere tavuk, pilav ve ayran ikramı yapıldı. İkramın ardından Sapanca Belediyesi Düğün Salonu’na geçen misafirlerin bazılarında kusma, halsizlik, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü. Bunun üzerine salona çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan bazı davetliler kendi araçları ile Sapanca Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Şu ana kadar hastaneye başvuran 45 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.