Düğünde 100. yıl coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Edirne'de yapılan bir düğünde davetliler ellerinde bayraklarla kutlama yaptı.

Düğünde 100. yıl coşkusu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Edirne’de yapılan bir düğünde davetliler ellerinde bayraklarla kutlama yaptı.

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde evlenen Yonca - Doğanay Eren çifti, takı töreni öncesi 100. Yıl Marşı, sarı saçlım mavi gözlüm şarkılarını eşliğinde eğlendi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla havai fişekler ile gökyüzü şenlenirken, bu anlamlı günde bir araya gelen davetliler de Cumhuriyet’in 100. yılını ellerinde bayrakları ile coşkuyla kutladı.