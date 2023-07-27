Düğünde eşini bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli koca, eşini düğünün ortasında bıçakla yaraladı. Kadının kardeşleri ise, öfkeli kocayı darp ederek yaraladı.

Düğünde eşini bıçakladı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde öfkeli koca, eşini düğünün ortasında bıçakla yaraladı. Kadının kardeşleri ise, öfkeli kocayı darp ederek yaraladı.

Olay, dün gece 00.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Letafet sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan K. (47), eşi Cansu K. (34) ile birlikte sokak düğüne katıldı. Düğünde Hakan K. (47) ile Cansu K. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmada öfkelenen Hakan K., eşini sol kolundan bıçakla yaraladı. Yaralı Cansu K. özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının kardeşleri ise eniştelerini, darp etti.

Yaralanan Hakan K.’da hastanede tedavi altına alındı. Hakan K. tedavinin ardından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili tahkikat devam ediyor.