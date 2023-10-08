Düğünde havaya ateş açan maganda yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gelin alma merasiminde havaya ateş açan maganda polis ekiplerince yakalandı. Magandanın havaya ateş ettiği anlar amatör kameraya yansıdı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde gelin alma merasiminde havaya ateş açan maganda polis ekiplerince yakalandı. Magandanın havaya ateş ettiği anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay, 13.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Kırcaali Sokak’ta meydana geldi. Gelin alma merasimi sırasında bir şahıs havaya ateş etti. Magandayı fark eden vatandaşlar polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, maganda Bünyamin P.’yi (22) suç aleti kuru sıkı tabancayla yakaladı. Şahıs gözaltına alındı.