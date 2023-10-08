Düğünde havaya ateş açan maganda yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gelin alma merasiminde havaya ateş açan maganda polis ekiplerince yakalandı. Magandanın havaya ateş ettiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Düğünde havaya ateş açan maganda yakalandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde gelin alma merasiminde havaya ateş açan maganda polis ekiplerince yakalandı. Magandanın havaya ateş ettiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, 13.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Kırcaali Sokak’ta meydana geldi. Gelin alma merasimi sırasında bir şahıs havaya ateş etti. Magandayı fark eden vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, maganda Bünyamin P.’yi (22) suç aleti kuru sıkı tabancayla yakaladı. Şahıs gözaltına alındı.