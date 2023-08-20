Düğünde silahla ateş açan şahıslar jandarma tarafından tespit edildi

Bursa’da düğün eğlencesinde pompalı tüfek ve tabanca ile arka arkaya havaya ateş açan şahıslar jandarma tarafından tespit edildi.

Yenişehir ilçesi Çamönü Mahallesi’nde düzenlenen köy düğününde görüntüler savaşı alanını aratmadı. Düğün töreni nedeniyle bir araya gelen akrabalar oyun oynadıkları esnada eğlenmek istedi. Kalabalıkta bulunan birkaç kişi yanlarında getirdikleri tüfek ve tabanca ile havaya arka arkaya ateş açtı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, 1 adet av tüfeği ve 3 adet tabanca ele geçirilirken şüphelilerin E.K ve O.S. olduğu tespit edildi. Tespit edilen şahıslara adli ve idari işlem yapıldı.