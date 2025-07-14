Düğünde uzun namlulu silahlarla tehlikeli kutlama

Bursa'daki bir düğünde damat ve gelinden fazla heyecanlanan davetliler, uzun namlulu silahlarla ateş ettiler. O anlarda mahalledeki insanların yürekleri ağızlara geldi.

Düğünde uzun namlulu silahlarla tehlikeli kutlama
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Bursa’daki bir düğünde damat ve gelinden fazla heyecanlanan davetliler, uzun namlulu silahlarla ateş ettiler. O anlarda mahalledeki insanların yürekleri ağızlara geldi.

Tehlikeli düğün merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. Bir düğünde, damat ve gelinden fazla heyecana kapılan bazı davetliler havaya ateş etmeye başladı. Düğün sahiplerinin mutluluğunu paylaşmaya gelenler ve mahalleli, uzun namlulu silahlardan çıkan seslerle korku dolu anlar yaşadı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Şehrin göbeğindeki korkulu anlar kameraya yansırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.