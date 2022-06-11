Düğündeki tartışma sonrası otomobiliyle iki kişiyi ezdi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düğünde çıkan tartışma sonrası bir araç yayalara çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı.

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  • 11.06.2022 10:25
  • Güncelleme: 11.06.2022 11:51
Düğündeki tartışma sonrası otomobiliyle iki kişiyi ezdi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İddiaya göre, Göçerler Mahallesi’nde bir düğün etkinliğinin sonra erdiği sırada iki grup arasında tartışma yaşandı. Düğünün sona ermesinin ardından E.K. isimli kişi aracıyla, A.B. ve C.Y. isimli yaya halindeki kişileri ezdi.

Kazada yaralanan A.B. ve C.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

İHA

SHA Editör
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