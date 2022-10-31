Düğünün ortasında yeğenini vurmuştu, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kocaeli’nde düğünde yeğenine kurşun yağdırarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayı M.Ç. düğünde geçmişe dayalı husumeti bulunan yeğeni Hakan A. (35) ile karşılaştı. M.Ç., yeğeni Hakan A.’nın üzerine kurşun yağdırdı. Defalarca ateş eden M.Ç., yeğenini boynu, göğsü ve bacağından yaraladı. Olayın ardından M.Ç. olay yerinden kaçarken, Hakan A. kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakan A. hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Hakan A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması neticesinde yakalanan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesi alınan M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.