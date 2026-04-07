Dükkanın önüne duvar ördü, kiracısı isyan etti: 'Bizi açık cezaevine çevirdi'

Bursa’da iddiaya göre diğer 2 ortak ile anlaşmazlık yaşayan yer sahibi, mevcut kiracıyı çıkarmak ve alanı plazaya dönüştürmek için oto lastikçi dükkanının önüne duvar ördürdü. Duvar nedeniyle araçlar içeride mahsur kalırken, işletmenin faaliyetleri durma noktasına geldi.

Olay, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir oto lastikçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, ortaklardan Aslan T., diğer ortaklarla yaşadığı anlaşmazlığın ardından kiracı olarak işletmeyi sürdüren Turgut Yalım’ı çıkarmak için harekete geçti. Aslan T.’nin alanı plazaya çevirmek istediği ve bu doğrultuda işletmeciyi yıldırmak amacıyla dükkanın önünden geçen servis yolunu kapatarak duvar ördürdüğü öne sürüldü. İddiaya göre bununla da yetinmeyen Aslan T., arazinin içerisine vinç yardımıyla konteyner koydurdu. Duvar örme çalışmaları sırasında tutulan işçilerin dükkan içerisinde bulunan bazı araçları da kimseden izin almadan iterek dışarı çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşananlar sonrası bazı araçlar içeride mahsur kalırken, müşteri girişinin tamamen kesildiği belirtildi.

İşletme sahibi Turgut Yalım, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Burada 3 ortak var. İkisi kardeş, bir de bu şahıs sonradan ortak olmuş. Ben uzun süredir burada kiracı olarak işletmeciyim. 5 kişi bu dükkandan geçimini sağlıyor. Bu şahıs bizi yıldırıp çıkarmak ve burayı farklı bir projeye dönüştürmek istiyor. Servis yolunu kapatıp duvar ördü. İçeride araçlarım mahsur kaldı. Şu an hiçbir müşteri alamıyoruz. Bize öyle bir alan bıraktı ki kendimiz bile zor geçiyoruz. Burasını adeta açık cezaevine çevirdi. Üstelik bir de konteyner koydu. Kanunsuz iş yapıyor, ne belediyeyi ne de kanunları dinliyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz."

Dükkanın önüne duvar ördürdüğü iddia edilen Aslan T. ise suçlamaları reddederek, söz konusu alanın kendisine ait olduğunu savundu.

Olayla ilgili Aslan T. hakkında suç duyurusunda bulunulurken, aradan geçen yaklaşık 1 aylık sürede henüz bir çözüm sağlanamadığı öğrenildi. Mağdur işletmeci, yaşanan mağduriyetin giderilmesini istedi.