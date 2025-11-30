Dükkanını pis su basan vatandaş İSKİ'ye isyan etti, Esenyurt Belediyesi yardımına koştu

Esenyurt Belediyesi, son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için mazgal ve kanal temizlik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Yetkililer, özellikle İSKİ’den yanıt alamayan vatandaşlardan çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek belediye ekiplerinin bu durumlarda hızla devreye girdiğini açıkladı.

Son sağanakla birlikte Balıkyolu Mahallesi Amasyalılar Caddesi’nde su baskını yaşayan esnafın yardımına koşan belediye ekipleri, kısa sürede tıkanan rögarı açarak, bölgede biriken suyu tahliye etti ve iş yerlerinde temizlik çalışmalarına destek verdi.

"İyi ki Esenyurt Belediyesi var"

Dükkanını basan pis su nedeniyle zor anlar yaşayan esnaf Cihan Öztürk, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "7 gün önce İSKİ’yi aradım, arıza kaydı verdim. Dükkanımı kasaya kadar pis su basıyor. Bugün yine aradım, ’numara sırasına göre geleceğiz’ dediler. Burada 8-10 kişi kovayla su temizliyoruz. Yağmur suyu giderimizden lağım geliyor. Esenyurt Belediyesi’nden geçen hafta bir vidanjör geldi, açtı ama ’İSKİ de bu arızaya baksın’ dedi. Sağ olsunlar bugün yine geldiler, dükkanımı temizliyorlar. Bu rezilliğe bak! Geçen hafta cuma günü İSKİ’ye başvurdum, bir haftadır sıra gelmedi. İyi ki Esenyurt Belediyesi var, yoksa ne yapacağız biz?"

Esenyurt Belediyesi yetkilileri, özellikle altyapıyla ilgili konularda vatandaşların sık sık İSKİ’den yanıt alamadığını belirterek belediye olarak imkanlar dahilinde destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.