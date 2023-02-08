Dün gece başlayan kar yağışı Ereğli'de etkili oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı şehir merkezinde de etkili oluyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve yüksek ile iç kesimlerde etkili olan kar yağışı gece şehir merkezinde de etkisini göstermeye başladı. Gece boyu zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sabah saatlerinde de devam ediyor. Yağış nedeniyle bazı araçlar rampalardan çıkmakta zorlandı. Ereğli Belediyesine ait ekipler ise şehrin ana arterlerinde tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kar yağışının ilçeye bağlı Gülüç beldesi ve ilçenin iç ile yüksek kesimlerinde de etkili olduğu öğrenildi.