Dündar: 'Çarşı esnafı AVM'lere karşı güçleniyor'

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş ve yönetim kurulu üyeleri ile Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin gelişmesi ve esnafın güçlenmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti. Makamında ağırladığı konuklarının ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak Bursa ekonomisinin kalbinin attığı nokta olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne bugüne kadar birçok hizmet ve yatırım yaptıklarını hatırlattı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki gerek ticari gerekse de turistik hareketliliği arttırmak adına çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Başkan Dündar, ihtiyaçlar hakkında İsa Altıkardeş ve yönetim kurulu üyeleri ile istişare yaptı.

Osmangazi Belediyesi olarak çarşı ve hanlar bölgesinin her noktasında çalışma yaptıklarına vurgu yapan Başkan Dündar, “Tarihi dokuya sahip çıkmak, bizim için temizlik işleri gibi rutin bir hizmet haline geldi. Bu alanda öncü belediyeyiz. Şimdi tüm Türkiye’deki belediyeler bu tarz çalışmalar için elinden gelen gayreti gösteriyor. Tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde Ulucami Caddesi, çarşı ile bütünlük oluşturacak şekilde yenilendi. İpek Han ve Bedesten arasında kalan bölgede üst örtü yenilenerek estetik ve şeffaf hale getirildi. Çarşı zeminine yapılan granit ve kesme taş uygulaması caddeyi konforlu ve Bursa’nın tarihi kimliğine yakışır bir görüntüye kavuşturdu. Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular çarşılarında cam çatılarını yeniledik. Esnafımızdan gelen talepler çerçevesinde, rüzgar ve yağmurun içeriye girmesinin engellenmesi için çatının yan taraflarını kapattık. Sürekli bir hareket halindeyiz. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne değer katacak, ekonomik hareketlilik kazandıracak çalışmalar yapmaya önem veriyoruz. Bizler yaptığımız yatırımlarla ve hizmetlerle çarşı esnafımızın alışveriş merkezlerine karşı direncini arttırıyoruz” dedi.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş de, çarşı bölgesine yapılan yatırımlar ve esnafa verdiği destekten dolayı Başkan Dündar’a teşekkür ederek, “Başkanımız çarşımıza büyük önem veriyor ve her zaman bizimle. Esnafımız tarafından da çok seviliyor” diye konuştu.