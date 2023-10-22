Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü tatbikatlarla geçti

Bilecik'te afet risklerinin azaltılması için eğitim verildi.

Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü tatbikatlarla geçti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te afet risklerinin azaltılması için eğitim verildi.

‘Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü’ çerçevesinde Bilecik’te öğrencilere afete hazırlık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik “Afet Farkındalık ve Yangın Farkındalık” eğitimleri verildi. Öğrenciler afet durumları için merak ettikleri soruları sordu. Eğitim sonunda öğrencilerin bilgilendirilmesi için broşürler, kitapçıklar dağıtılarak deprem anı ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman